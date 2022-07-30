В Госдуме предложили выдворять из России иностранцев за русофобию

МИД необходимо дать право выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«За любое русофобское высказывание иностранцев в адрес РФ и россиян должно быть немедленное выдворение из страны. Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», – приводит РИА «Новости» комментарий Хамзаева.

Как отметил парламентарий, вопрос требует законодательной проработки, добавив, что Россия – открытая страна, но только для вежливых и порядочных гостей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что терпеть русофобию в РФ никто не будет, пусть катятся к черту все, кто ненавидит русских.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.

Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.

Позже в МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей.

Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.

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