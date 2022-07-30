 

Выживший после удара по СИЗО в Еленовке пленный рассказал о «моментальном взрыве»

30.07.2022, 23:10, Новости дня
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Пострадавший во время удара ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР украинский пленный рассказал о моментальном взрыве и пожаре в здании барака.

«Ночью мы спали, потом произошел моментальный взрыв и начало все гореть. Были двухэтажные кровати, естественно, где мы все жили. Нас там было 190 человек. И начали кровати падать, гореть все. И моментально, кто-то сразу же сообразил, что делать, сразу же начал помогать раненым и прочим другим выбегать», – приводит НТВ комментарий украинского пленного Ивана.

Ранее в ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке.

Факт обстрела СИЗО из РСЗО HIMARS производства США подтверждают найденные на месте фрагменты ракеты с серийным номером. 

До этого экс-посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке.

Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.

При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.

Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. 

Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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