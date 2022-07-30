 

ВСУ дважды за час обстреляли Донецк из «Урагана»

30.07.2022, 23:10, Новости дня
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) дважды за час обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ. 21.25 – н.п. Карловка – г. Донецк (Киевский и Ворошиловский районы). Выпущено три ракеты 9М27К3 (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, в 21.00 вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка с территории н.п. Авдеевка снарядами калибром 152 мм. Помимо этого, в 20.30 ВСУ обстреляли с территории н.п. Карловка Кировский район Донецка ракетами РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток». Кроме того, в 20.37 ВФУ обстреляли с территории н.п. Авдеевка Киевский район Донецка снарядами калибром 152 мм.

Ранее в субботу украинские силовики не менее семи раз обстреливали Донецк из РСЗО «Град».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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