 

ВСУ дважды за час обстреляли Донецк из «Урагана»

30.07.2022, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) дважды за час обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ. 21.25 – н.п. Карловка – г. Донецк (Киевский и Ворошиловский районы). Выпущено три ракеты 9М27К3 (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, в 21.00 вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка с территории н.п. Авдеевка снарядами калибром 152 мм. Помимо этого, в 20.30 ВСУ обстреляли с территории н.п. Карловка Кировский район Донецка ракетами РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток». Кроме того, в 20.37 ВФУ обстреляли с территории н.п. Авдеевка Киевский район Донецка снарядами калибром 152 мм.

Ранее в субботу украинские силовики не менее семи раз обстреливали Донецк из РСЗО «Град».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.22 / Euronews – Дания первой в Европе признает COVID-19 неопасным и отменит все ограничения

23.06.21 / Мнения: Армяне сдали свою страну

12.11.20 / Гинцбург сравнил условия хранения вакцин «Спутник V» и Pfizer

12.09.21 / Лавров сообщил об обновлении российской концепции безопасности в Персидском заливе

24.07.21 / В Китае в результате пожара на складе погибли не менее 14 человек

02.08.21 / В России осудили украинца за якобы попытку контрабанды деталей для зенитно-ракетного комплекса

02.05.21 / Блинкен назвал “мужественной” реакцию Чехии на действия российских спецслужб

02.02.22 / Журова назвала виды спорта, где РФ претендует на медали на Олимпиаде

22.07.20 / Штаб Трампа проиллюстрировал «хаос и насилие» фотографией с Майдана

19.10.21 / “Псевдоактивисты подстрекали”. В “Харьковгазе” объяснили, почему отключили село от газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика