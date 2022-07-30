Мэр Донецка предупредил об обнаружении в городе мин «Лепесток»

Вооруженные силы Украины применили в Донецке запрещенные международными конвенциями боеприпасы – противопехотные мины «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в центре Донецка в Ворошиловском районе применены запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Примерно в 21.25 (совпадает с мск) над пересечением улиц Университетская – проспект Мира, Университетская – перелок Орешково, улица Щорса – проспект Богдана Хмельницкого, улица Любавина, район стадиона «Донбасс Арена», были рассыпаны противопехотные мины «Лепесток». Не выходите в темное время суток на улицу. Мины практически незаметны!» – предупредил Кулемзин жителей города в своем Telegram-канале.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».

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