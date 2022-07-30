 

Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

30.07.2022, 23:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.

Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает ТАСС.

Ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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