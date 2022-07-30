El Periódico – ЕС продемонстрировал «отсутствие реализма», развязав экономическую и энергетическую войну против России

Учитывая зависимость Европейского союза от российских энергоресурсов, выполняя принятую США повестку по отказу от импорта нефти и газа из России, ЕС лишь вредит сам себе, пишет El Periódico. Как отмечает издание, антироссийские санкции не только увеличили доходы РФ и не остановили спецоперацию на Украине, но и привели к росту стоимости жизни в европейских странах.



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Ахиллесовой пятой Европейского союза является его зависимость от импорта энергоносителей. В отличие от Соединённых Штатов, которые в этом отношении практически самодостаточны, до пандемии Евросоюз импортировал 60% потребляемой энергии. И рынки отражают эту разницу. По состоянию на 29 июля баррель нефтиэталонной европейской марки Brent торговался по цене $109,2, что на $11 дороже американского эталона West Texas Intermediate. При этом в случае с газом ситуация ещё хуже:0 европейская референтная цена на газ голландского TTF в семь раз выше американского сорта Henry Hub.

В связи с этим, пишет El Periódico, Брюссель продемонстрировал «отсутствие реализма», начав экономическую и энергетическую войну против Москвы, своего основного поставщика энергоресурсов, сначала не позаботившись об альтернативных источниках поставок или о собственном производстве энергии. В 2021 году ЕС импортировал из РФ 39% потребляемого газа, 25% нефти и 45% угля. Как отмечает издание, Европейская комиссия выполняет принятую Вашингтоном повестку, несмотря на то что ситуация в ЕС полностью отличается от ситуации в США.

При этом для того, чтобы ещё больше усугубить энергетическую зависимость Европы, 31 декабря Германия закрыла три ядерных реактора, оставив в силе план по закрытию последних трёх реакторов в этом году. Ни Берлин, ни Европейская комиссия, похоже, не видят в этом непоследовательности, учитывая, что Брюссель попросил других членов ЕС сократить потребление газа, чтобы преодолеть энергетический кризис.

Вместо того чтобы укреплять экономику блока, снижая энергетическую зависимость от России, Европейская комиссия и правительства стран-членов приняли энергетические и экономические санкции против России. Однако эти санкции не только не способны остановить российскую спецоперацию на Украине, но и наносят ущерб Евросоюзу. Ограничительные меры против Москвы способствуют росту цен на нефть, газ и электричество и усугубляют инфляцию, в то же время увеличивая доходы РФ до рекордных уровней, хотя страна стала экспортировать меньше нефти и газа.

Однако без российского газа экономика Германии и других стран просто не может функционировать. На этой неделе энергетическая война привела к тому, что цена на газ на европейском рынке превысила€200 за мегаватт-час, что в 20 раз больше, чем в конце июля 2019 года. А оптовая цена на электроэнергию достигла €650 за мегаватт-час во Франции и Италии и €599 — в Германии. Как пишет испанское издание, виной тому неработающая система ценообразования в ЕС, где от цены на газ зависит цена на всю электроэнергию, хотя газ производит только 20% электроэнергии. И хотя эта проблема стала очевидной ещё летом 2021 года, Европейская комиссия и Германия не желают реформировать рынок электроэнергии.

С течением времени экономические прогнозы ЕС лишь ухудшаются. И, напротив, на этой неделе Международный валютный фонд улучшил прогноз снижения российской экономики в 2022 году, ограничив его 6%, что на 2,5 пункта меньше, чем ожидалось, благодаря росту доходов от продажи энергоносителей.

Таким образом, заключает El Periódico, пока нефтяные компании получают астрономическую прибыль, а РФ увеличивает доходы от экспорта энергоносителей, Евросоюз сотрясают социальные волнения, вызванные ростом стоимости жизни. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о риске возникновения народных волнений из-за дефицита российского газа.