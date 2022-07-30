«Самая непродуманная и контрпродуктивная политика в новейшей истории» — обозреватель Guardian о санкциях против России

Экономическая война против РФ «неэффективна» и несёт в себе негативные последствия для самого Запада, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. По словам Дженкинса, санкции способствовали укреплению могущества президента РФ Владимира Путина и укреплению рубля. И тем не менее никто на Западе не осмеливается критиковать эту провалившуюся политику, опасаясь обвинений в «пропутинской» и антиукраинской позиции.



АР

Западные санкции против России — «самая непродуманная и контрпродуктивная политика в новейшей международной истории», пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

По мнению обозревателя, военная помощь Украине «оправданна», однако экономическая война против РФ «неэффективна» и несёт в себе негативные последствия для тех, кто вводит санкции. Мировые цены на энергоносители стремительно увеличиваются, инфляция ххрастёт, цепи поставок нарушены, а миллионы людей лишены газа, продовольствия и удобрений. Однако могущество президента РФ Владимира Путина лишь возрастает, как и укрепляется его власть на родине.



Реальность санкций против РФ заключается в том, что они предполагают ответные меры. Путин может «заморозить» Европу этой зимой. «Газпром» на 80% снизил поставки газа по газопроводу «Северный поток — 1». Мировые цены на нефть резко выросли, а поток пшеницы и других продуктов питания из Восточной Европы в Африку и Азию практически прекратился. Ожидается, что счета за газ в Великобритании могут в течение года возрасти в три раза.

При этом основным бенефициаром является не кто иной, как Россия. Доходы Москвы возросли. Рубль — одна из самых сильных мировых валют в этом году, с января он укрепился почти на 50%.

По словам Дженкинса, взаимозависимость мировых экономик, которая на протяжении долгого времени рассматривалась в качестве инструмента мира, превратилась в оружие войны. Политики на Западе утверждают, что хотят вернуть российскую экономику «обратно в каменный век». Однако обозреватель интересуется, предоставляли ли когда-нибудь британскому премьеру Борису Джонсону документ с прогнозом вероятных последствий ответных российских санкций для Великобритании. Похоже, предполагается, что если торговое эмбарго наносит ущерб, то оно работает. При этом санкции основаны на «неоимперском предположении», что западные страны имеют право устанавливать в мире порядок по своему усмотрению.

Хотя нынешние санкции являются самыми масштабными из когда-либо вводившихся против России, они способствовали развитию торговли страны с Китаем, Ираном и Индией. От них выиграли «инсайдеры, связанные с Путиным и правящим окружением, получившие огромные прибыли от импортозамещения». Тем временем Запад погрузился в рецессию. Позиции лидеров пошатнулись, повсеместно растёт стоимость жизни. И всё же никто не осмеливается ставить санкции под сомнение, пишет обозреватель The Guardian Дженкинс.

Критиковать антироссийские санкции на Западе опасно для репутации и положения. Стратегические аналитические центры молчат. А претенденты на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая всё более жёсткие санкции. Но стоит только намекнуть на скептицизм в этом вопросе, и вас обвинят в «пропутинской» и антиукраинской позиции. «Санкции — это боевой клич крестового похода Запада», — считает обозреватель.