Мнение: Возвращение 10-рублёвых купюр, венесуэльское золото и санкции против Мосбиржи

1. В России собираются вернуть в обращение 10-рублёвые купюры, вместо монет. А вслед за ними, может быть, и 5-рублёвые. Если коротко — никакой политики, обычная экономия (ссылка):



Зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Белов сообщил «Известиям», что регулятор планирует возобновить в конце 2022 года печать денежных купюр номиналом в десять рублей.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии: например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30 процентов,» – Сергей Белов, зампред Центробанка.

Также Белов объяснил, что с 2009 года выросла стоимость металла, из-за чего чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. За счет увеличения срока службы банкнот этого номинала «мы получаем экономический эффект». В Центробанке считают возвращение десятирублевых купюр целесообразным.

Помимо этого, Белов заметил, что монеты, в том числе и десятирублевые, плохо возвращаются в обращение, поскольку оседают в копилках граждан. Идею поддержал и ритейл: «Ритейл старается мелочь использовать у себя, то есть не инкассировать и не сдавать. Металл очень тяжелый, его надо пересчитывать, хранить, перевозить, поэтому они заинтересованы в более легких и удобных в обращении купюрах».

Пожалуй, дело ещё и в том, что огромное число россиян в принципе стало реже использовать наличку, а вместо неё расплачивается карточками – физическими либо виртуальными, через смартфон. Из-за этого уменьшилась необходимость постоянно носить с собой бумажник – достаточно положить в карман телефон и одну-две карты.

Монеты с телефоном и карточками в одном кармане уживаются не очень – могут поцарапать. А вот купюры проблем не создают. Поэтому народ и предпочитает реже расплачиваться монетами и поскорее избавляться от них, положив в копилку.

2. Британские жулики и воры отказались возвращать Венесуэле её золото (ссылка):



Высокий суд Лондона не признал решение венесуэльского суда о том, что золотой запас южноамериканской страны, хранящийся в Банке Англии, должен быть предоставлен правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Согласно документам суда, Мадуро в иске к английскому банку заявил, что государство нуждается в золоте на $1 млрд для фонда помощи в связи с пандемией. <…>

В Центробанке Венесуэлы заявили, что решение суда Лондона «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», и сообщили о намерении опротестовать его.

Как отмечал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Аддис-Абебе, страны Запада могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией.

Британские джентльмены объясняют своё решение тем, что, мол, на золото претендует находящийся за рубежом глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, которого на Западе признали главою Венесуэлы вместо Мадуро. Очень удобно: можно взять любого политика-эмигранта из неугодной страны, назначить его прозападным «легитимным лидером» и под этим предлогом присвоить себе чужие денежки.

3. Тем временем, на Западе пытаются украсть у России, – а точнее, у обычных российских инвесторов, – ещё 50 миллиардов долларов (ссылка):

ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это может произойти, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа, узнал Forbes.

При таких санкциях валютные торги окажутся парализованы, поэтому Банк России начал готовиться к такому сценарию, отмечает издание. Альтернатива, которую рассматривает ЦБ — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Санкции против Мосбиржи и НКЦ — это «жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже», пояснил источник издания. У НКЦ, по оценкам, около 50 миллиардов долларов клиентских средств, все они хранятся в иностранных банках.

Что ж, Запад изо всех сил ускоряет дедолларизацию и деевровизацию. Нужно быть совсем уж безнадёжным любителем США, чтобы держать сейчас деньги в долларах или евро без острой надобности.