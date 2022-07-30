Министерство цифровых технологий вручило награды ветеранам московского телерадиовещания

Заместитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Белла Черкесова в субботу вручила ведомственные награды ветеранам телерадиовещания и телеведущим, пишет РИА Новости.

В телецентре “Останкино” замминистра вручила почетные грамоты и благодарности за заслуги в развитии информационных технологий. Это было приурочено к 100-летию Марка Кривошеева. Кривошеев – выдающийся советский и российский ученый в области телекоммуникаций.

Марк Иосифович был ключевым участником всех этапов развития технологий телерадиовещания на протяжении десятилетий. Черкесова заявила, что под его руководством в стране было создано 100 региональных центров. Телевидение, хотя в то время оно еще не было понятным, стало, пожалуй, самым широко освещаемым средством массовой информации.

Валерий Механик был советником генерального директора телекомпании НТВ. Он получил звание магистра связи.

Варвара Карасева – инженер первой категории, проработавшая в “Останкино” 52 года. Надежда Облачкова была заместителем председателя представительного органа “Останкино”. Вильям Сарьян, доктор, почетный радист, Юрий Чернов и Юрий Шавдий также были отмечены благодарностями министра связи.