Эксперты выяснили, как растения справляются со стрессом

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Риверсайде определили, как растения сталкиваются со стрессом и справляются с ним. Выяснилось, что в этом деле им помогает прекурсор ацетилсалициловой кислоты.

Растения нуждается в салициловой кислоте, так как она необходима для передачи сигналов и активации механизмов борьбы с инфекциями. Выработка вещества происходит во время стресса в хлоропластах.

Для анализа механизма выработки салициловой кислоты специалисты использовали кресс-салат. Они воздействовали на растение активными формами кислорода, что вызывало стресс. Стало известно, что реакции активизировались в ответ на накопление сигнальной молекулы MEcPP. Она регулирует работу генов, которые связаны с реакциями стресса.