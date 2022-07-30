 

Эксперты выяснили, как растения справляются со стрессом

30.07.2022, 22:40, Разное
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Научные сотрудники Калифорнийского университета в Риверсайде определили, как растения сталкиваются со стрессом и справляются с ним. Выяснилось, что в этом деле им помогает прекурсор ацетилсалициловой кислоты.

Растения нуждается в салициловой кислоте, так как она необходима для передачи сигналов и активации механизмов борьбы с инфекциями. Выработка вещества происходит во время стресса в хлоропластах.

Для анализа механизма выработки салициловой кислоты специалисты использовали кресс-салат. Они воздействовали на растение активными формами кислорода, что вызывало стресс. Стало известно, что реакции активизировались в ответ на накопление сигнальной молекулы MEcPP. Она регулирует работу генов, которые связаны с реакциями стресса.



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