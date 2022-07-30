От Chanel до Gucci: дизайнерские лоферы, которые можно носить всю жизнь, и они всегда будут в стиле

Лоферы — удобная практичная обувь, основная особенность которой заключается в отсутствии шнурков. Характерная черта — полукруговой шов в верхней части. В отличие от мокасинов, такая обувь имеет каблук, пусть и небольшой и незаметный на первый взгляд.

Дизайнерские лоферы — очень выгодная инвестиция. Это униваерсальная обувь, которая подходит под любой образ в повседневном, деловом, уличном стиле. Журналисты издания Who What Wear выделили самые яркие модели, которые точно не выйдут из моды.

От “Гуччи”

Гладкая кожа и металлическая застежка спереди — так можно узнать лоферы от “Гуччи” (на главном фото). Они стильные и элегантные, подойдут даже для выхода в свет. В них вы смело можете отправляться на деловую встречу и на совещание. Обувь поможет вам создать образ стильной бизнесвумен.

От “Прада”

Эти лоферы на многослойной подошве, с фирменным логотипом бренда. Больше предназначены для создания образов наподобие хипстерских. Подойдут и для повседневной носки, и для посещения офиса. Гармонично сочетаются с верхней одеждой оверсайз и с брюками прямого кроя.

От Tod’s

Изделия бренда характеризуются сдержанной роскошью, но на сей раз фирма отступила от своих правил. Мы видим элегантные и изысканные лоферы с красивой и яркой фурнитурой. Такую обувь точно нельзя скрывать под широкими штанинами. Ее нужно носить с укороченными брюками, чтобы все видели такую красоту.

От “Шанель”

Стеганые изделия — это «визитная карточка» бренда. На сей раз даже на лоферах мы видим декор в виде вставки из стеганой кожи. Сочетайте такую обувь с джинсами с разрезами спереди. Тогда при ходьбе все будут видеть ваши дизайнерские лоферы.

От Church

Вы не страдаете логотипоманией? Для вас непринципиально, чтобы на обуви был фирменный знак того или иного бренда? Ищите изысканную, но неброскую обувь, которая станет основой любых ваших образов? Тогда обратите внимание на лоферы от Church. Это простота без вычурности.

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От “Луи Виттон”

Бренд явно решил выделиться, поэтому выпустил довольно кричащие и экстравагантные лоферы. Они сплошь украшены символикой бренда, имеют средний каблук и толстую подошву. Носить их лучше с укороченными брюками или джинсами.

От “Фенди”

Черные элегантные лоферы без дополнительных деталей: только бляшка с узнаваемым символом бренда. Все просто, но со вкусом. Такая обувь впишется в офисно-деловой стиль.

От Chloe

Черный — это, конечно, универсальный цвет, но почему бы не рассмотреть коричневую обувь? Например, эти лоферы женственные и элегантные, отличаются самобытным дизайном. Интересное решение — что подошва и верхняя часть обуви отличаются по цвету.

От Roger Vivier

Если у вас низкий рост, то вы наверняка любите обувь, которая приподнимает вас от земли. Знаете ли вы, что и лоферы могут быть на массивной подошве? Оказывается, такой вариант предложил бренд Roger Vivier. Лоферы достаточно удобные в носке. Подошва сделана так, чтобы был перекат, благодаря чему вы сможете с комфортом преодолевать пешком даже большие расстояния. Такую обувь, безусловно, нужно выставлять на всеобщее обозрение, поэтому сочетайте ее с укороченными брюками или джинсами. Подойдут даже скинни, если у вас худощавое телосложение.