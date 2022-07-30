Мнение: Дмитрий Быков – иноагент! Они охренели

Дожили. Режим гопников объявляет иноагентами уже всех, до кого способен дотянуться – Венедиктова, Каца, Альбац, Шульман, Дудя, Кашина – а вчера “дозрел” до того, чтобы записать в “иноагенты” еще и Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков, как ни относись к его прозе – это наш крупнейший публицист, журналист, литературовед и поэт, величина №1. С его циклопической эрудицией и невероятной работоспособностью (тоже ведь очень немаловажное качество!) вообще никто не может сравниться в России! Кто-то скажет “Дарья Донцова” – и соврет, потому что “Дарья” – это целая фабрика “писателей-негров”, а Быков все делает один, и это феноменально.

Хотя всё по-своему логично. Одна из проблем России – воинствующий антиинтеллектуализм, ненависть и презрение к “умникам”, а Димка Быков – это все-таки блестящий умник прежде всего, лектор и учитель от бога. Быков умеет находить СМЫСЛЫ – а все эти скоты смыслы только уничтожают, подрывают своими свиными пятачками, добрались уже до смысла существования самого государства РФ. В принципе, конечно, сто раз наплевать, кого и как назовут эти дебилы – над их “мнением” можно было бы только посмеяться; но я слышал, что дурацкий “титул” иноагента специально сделан так, чтобы по максимуму портить жизнь тому, кому он присвоен – с ним связана какая-то тупейшая дополнительная отчетность, которую “иноагенту” приходится типа вести на самого себя, плюс Быкову как “иноагенту” станет труднее издавать свои книжки, то есть, по сути, это наказание, которое накладывается еще и на его читателей и поклонников таланта.

Попросту говоря, титул “иноагента” придуман специально для издевательства и глума над интеллигентами, чтобы им “жизнь медом не казалась”. НБС, как и было сказано. Лично я плюю на все эти “титулы” от росвласти, и горжусь личным знакомством с лучшим поэтом и публицистом современной России. Похвастаю – мы с ним учились через дорогу, я на психфаке, он на журфаке МГУ, поступили в МГУ в один год, оба москвичи, в один год ушли в армию с первого курса (1985), в один год вернулись (1987). Когда мы оба были курсе на четвертом, Димка меня нашел и взял у меня интервью – я тогда писал курсовую по “Дедовщине в армии”, и Быков каким-то образом об этом узнал. Все-таки и журналист он был очень цепкий.

Лучше почитаем стихотворение Дмитрия Быкова, мне очень нравится:

На даче жить, читать журналы!

Дожди, распутицей грозя,

Из грядок сделали каналы,

И оттого копать нельзя.

С линялой книжкой на коленях

Сидеть в жасминовых кустах

И давних отзвуки полемик

Следить с улыбкой на устах.

Приемник ловит позывные

Негаснущего «Маяка»,

И что за год идет в России —

Нельзя сказать наверняка.

Читать журнал на мокрой даче,

На Яхроме, Оке, Шексне, —

Я не хотел бы жить иначе,

В литературе в том числе.

Непрочный дом, союз непрочный

(Но кто его не заключал?)

Интеллигенции и почвы —

Предельно крайних двух начал.

Цветные ромбы на верандах,

Щенок — воров остерегать,

Четырехкомнатный курятник,

Усадьбы жалкий суррогат,

И в магазине поселковом

С полудня хвост за творогом,

И битва в раже бестолковом

С превосходящим нас врагом —

Ордою наглых беспредельно

Сурепок, щавелей, хвощей;

Приют убогих, богадельня

Отживших в городе вещей,

Бомонд, гуляющий в обносках,

Под вечер пляски комаров

И шкаф со стопкой огоньковских

И новомирских номеров.

В глуши, вдали от злых красоток

И от полуденных морей,

На Родине в десяток соток,

Зато не общей, а моей,

Последыш, рыцарь суррогата

(На сердце руку положа),

Тот дачник, проклятый когда-то

Врагом пингвина и ужа,

Я продолжаю наше дело

И представляю древний род,

Возделывая неумело

Неплодоносный огород

В родной традиции, со слабым

Запасом навыков простых, —

Соотносясь с ее масштабом,

Как дача с вотчиной Толстых;

Не ради выгоды, но ради

Возни родной, ручной, живой

Латаю лакуны в ограде

И потолок над головой.

Я чужд эстетам синелицым,

И Муза у меня не та —

С глазами фурии, со шприцем

И ямой крашеного рта,

Но Муза баловней старинных —

В тенях и бликах, в гамаке,

В венке, в укусах комариных,

С журнальной книжкою в руке. (Д.Быков).

Прим. “дачник, проклятый когда-то врагом пингвина и ужа” – в современной России уже задачка для “Что? Где? Когда?”: 50% не поймут, о ком это, еще 40% даже не поймут, что тут кто-то вообще имелся в виду; 95% (в сумме) никогда просто не дочитают до этого места. Эх, Расея…