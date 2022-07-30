Мнение: Дмитрий Быков – иноагент! Они охренели
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Дожили. Режим гопников объявляет иноагентами уже всех, до кого способен дотянуться – Венедиктова, Каца, Альбац, Шульман, Дудя, Кашина – а вчера “дозрел” до того, чтобы записать в “иноагенты” еще и Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков, как ни относись к его прозе – это наш крупнейший публицист, журналист, литературовед и поэт, величина №1. С его циклопической эрудицией и невероятной работоспособностью (тоже ведь очень немаловажное качество!) вообще никто не может сравниться в России! Кто-то скажет “Дарья Донцова” – и соврет, потому что “Дарья” – это целая фабрика “писателей-негров”, а Быков все делает один, и это феноменально.
Хотя всё по-своему логично. Одна из проблем России – воинствующий антиинтеллектуализм, ненависть и презрение к “умникам”, а Димка Быков – это все-таки блестящий умник прежде всего, лектор и учитель от бога. Быков умеет находить СМЫСЛЫ – а все эти скоты смыслы только уничтожают, подрывают своими свиными пятачками, добрались уже до смысла существования самого государства РФ. В принципе, конечно, сто раз наплевать, кого и как назовут эти дебилы – над их “мнением” можно было бы только посмеяться; но я слышал, что дурацкий “титул” иноагента специально сделан так, чтобы по максимуму портить жизнь тому, кому он присвоен – с ним связана какая-то тупейшая дополнительная отчетность, которую “иноагенту” приходится типа вести на самого себя, плюс Быкову как “иноагенту” станет труднее издавать свои книжки, то есть, по сути, это наказание, которое накладывается еще и на его читателей и поклонников таланта.
Попросту говоря, титул “иноагента” придуман специально для издевательства и глума над интеллигентами, чтобы им “жизнь медом не казалась”. НБС, как и было сказано. Лично я плюю на все эти “титулы” от росвласти, и горжусь личным знакомством с лучшим поэтом и публицистом современной России. Похвастаю – мы с ним учились через дорогу, я на психфаке, он на журфаке МГУ, поступили в МГУ в один год, оба москвичи, в один год ушли в армию с первого курса (1985), в один год вернулись (1987). Когда мы оба были курсе на четвертом, Димка меня нашел и взял у меня интервью – я тогда писал курсовую по “Дедовщине в армии”, и Быков каким-то образом об этом узнал. Все-таки и журналист он был очень цепкий.
Лучше почитаем стихотворение Дмитрия Быкова, мне очень нравится:
На даче жить, читать журналы!
Дожди, распутицей грозя,
Из грядок сделали каналы,
И оттого копать нельзя.
С линялой книжкой на коленях
Сидеть в жасминовых кустах
И давних отзвуки полемик
Следить с улыбкой на устах.
Приемник ловит позывные
Негаснущего «Маяка»,
И что за год идет в России —
Нельзя сказать наверняка.
Читать журнал на мокрой даче,
На Яхроме, Оке, Шексне, —
Я не хотел бы жить иначе,
В литературе в том числе.
Непрочный дом, союз непрочный
(Но кто его не заключал?)
Интеллигенции и почвы —
Предельно крайних двух начал.
Цветные ромбы на верандах,
Щенок — воров остерегать,
Четырехкомнатный курятник,
Усадьбы жалкий суррогат,
И в магазине поселковом
С полудня хвост за творогом,
И битва в раже бестолковом
С превосходящим нас врагом —
Ордою наглых беспредельно
Сурепок, щавелей, хвощей;
Приют убогих, богадельня
Отживших в городе вещей,
Бомонд, гуляющий в обносках,
Под вечер пляски комаров
И шкаф со стопкой огоньковских
И новомирских номеров.
В глуши, вдали от злых красоток
И от полуденных морей,
На Родине в десяток соток,
Зато не общей, а моей,
Последыш, рыцарь суррогата
(На сердце руку положа),
Тот дачник, проклятый когда-то
Врагом пингвина и ужа,
Я продолжаю наше дело
И представляю древний род,
Возделывая неумело
Неплодоносный огород
В родной традиции, со слабым
Запасом навыков простых, —
Соотносясь с ее масштабом,
Как дача с вотчиной Толстых;
Не ради выгоды, но ради
Возни родной, ручной, живой
Латаю лакуны в ограде
И потолок над головой.
Я чужд эстетам синелицым,
И Муза у меня не та —
С глазами фурии, со шприцем
И ямой крашеного рта,
Но Муза баловней старинных —
В тенях и бликах, в гамаке,
В венке, в укусах комариных,
С журнальной книжкою в руке. (Д.Быков).
Прим. “дачник, проклятый когда-то врагом пингвина и ужа” – в современной России уже задачка для “Что? Где? Когда?”: 50% не поймут, о ком это, еще 40% даже не поймут, что тут кто-то вообще имелся в виду; 95% (в сумме) никогда просто не дочитают до этого места. Эх, Расея…
Источник: Размышления вольного социолога
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