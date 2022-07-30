 

Мнение: Кармический бумеранг

30.07.2022, 22:07, Разное
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Когда в Кемерово сгорели заживо русские дети, боевик из "Азова" Ярослав Байс писал, что это "бумеранг". И вообще, писал очень много. Например, что перемирие настанет, когда все русские "сдохнут".
Потом его взяли в плен и даже подлечили. А вчера к нему прилетела ракета от "Хаймарса", и теперь он сам в списке сгоревших заживо под номером 30. Вот так выглядит "бумеранг" на самом деле.

(c)@voenkorKotenok

https://t.me/boris_rozhin/58826 – цинк

Русофобия убила Ярослава.

Источник: Colonel Cassad



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