Мнение: Кармический бумеранг
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Когда в Кемерово сгорели заживо русские дети, боевик из "Азова" Ярослав Байс писал, что это "бумеранг". И вообще, писал очень много. Например, что перемирие настанет, когда все русские "сдохнут".
Потом его взяли в плен и даже подлечили. А вчера к нему прилетела ракета от "Хаймарса", и теперь он сам в списке сгоревших заживо под номером 30. Вот так выглядит "бумеранг" на самом деле.
(c)@voenkorKotenok
https://t.me/boris_rozhin/58826 – цинк
Русофобия убила Ярослава.
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Источник: Colonel Cassad
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