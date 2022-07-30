Мнение: Кармический бумеранг

Когда в Кемерово сгорели заживо русские дети, боевик из "Азова" Ярослав Байс писал, что это "бумеранг". И вообще, писал очень много. Например, что перемирие настанет, когда все русские "сдохнут".

Потом его взяли в плен и даже подлечили. А вчера к нему прилетела ракета от "Хаймарса", и теперь он сам в списке сгоревших заживо под номером 30. Вот так выглядит "бумеранг" на самом деле.

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Русофобия убила Ярослава.

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