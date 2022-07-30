Долина в «леопарде». Достойно? – Личное мнение

Кто-то к почтенному возрасту обрастает мудростью, а актриса одной роли Яна Поплавская обросла лишь лишними килограммами.



Фото: Соцсети

Вот неумная Яна Евгеньевна женщина, откровенно неумная.

Накинулась на Бузову, вырядившуюся в костюм тигра-колбасы, но похвалила Ларису Долину, вырядившуюся в костюм бабушки, безуспешно выдавливающей из себя секс.

Что Буратина гОленька, что корявая старушка Долина — обе выглядят откровенно нелепо и, на мой взгляд, жалко.



Фото: Соцсети

Причём в извиваниях тазобедренных суставов Ларисы Витальны я вижу больше отчаяния хотя бы по той причине, что ей — на три десятка лет больше, чем Бузовой.

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Но Поплавская, сравнивая гОленьку и Долину, так не считает, восхваляя вторую.

Ну наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить «леопард», достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая. Другая натянет на себя «леопард», а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только «пэнисы» на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой.

По мнению раздобревшей Красной Шапочки, Долина леопард носит достойно. Ну, ёлы-палы, нет!

Лариса Витальна со своей откляченной старой жопой и передком, направленным в камеру, выглядит, просто смешно.

Но у Поплавской в башке — не мысли, а какие-то забронзовевшие установки, согласно которым всё, что делает Бузова, — пошло и плохо, а всё, что делает Долина, — талантливо и достойно.

Так — через мутные очки нерушимых стереотипов — оценивают реальность только самые неумные люди, и Поплавская — одна из них.

А Долиной, конечно, пора бы уже о душе подумать, а не, раздвинув ноги, Адриану Лима в себе искать.

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