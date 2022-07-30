 

В МИД Латвии призвали ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз

30.07.2022, 21:45, Новости дня
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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам РФ туристических виз.

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», – написал Ринкевич в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее Эстония прекратила выдачу гражданам РФ и Белоруссии видов на жительство и виз для обучения.

СМИ сообщили, что граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях для Европы запрета посещения гражданами РФ стран Шенгенской зоны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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