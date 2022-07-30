В МИД Латвии призвали ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам РФ туристических виз.
«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», – написал Ринкевич в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее Эстония прекратила выдачу гражданам РФ и Белоруссии видов на жительство и виз для обучения.
СМИ сообщили, что граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях для Европы запрета посещения гражданами РФ стран Шенгенской зоны.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет