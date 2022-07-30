В МИД Латвии призвали ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу гражданам РФ туристических виз.

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», – написал Ринкевич в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее Эстония прекратила выдачу гражданам РФ и Белоруссии видов на жительство и виз для обучения.

СМИ сообщили, что граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала о последствиях для Европы запрета посещения гражданами РФ стран Шенгенской зоны.

—