Боевики разместили РСЗО и артиллерию на территории колледжа в Харькове

В Харькове на территории машиностроительного колледжа размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено, заявили в Минобороны России.

По данным Минобороны, в Северске ДНР неонацисты в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

«В Измаиле Одесской области в агротехническом колледже дислоцируются подразделения территориальной обороны, а на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки; в Харькове на территории машиностроительного колледжа (ул. Генерала Момота) размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в Артемовске военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт, размещена бронетехника и артиллерия, а в помещениях учреждения под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

Ранее сообщалось, что украинские националисты оборудовали склад боеприпасов в здании медколледжа Артемовска в ДНР.

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