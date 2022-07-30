Мнение: В США стали больше воровать, стена Байдена и поиск американцами НЛО

1. Объявление на полке супермаркета в США: «из-за высокого уровня воровства мы больше не выкладываем стейки на полки. Пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам магазина. Спасибо» (ссылка):



Магазины в США начали прятать продукты, потому что из-за антироссийских санкций и инфляции американцы начали больше воровать.

Washington Post пишет, что преступность в больших городах США выросла на 40%. Все потому, что из-за американских санкций увеличились цены на продукты, появился дефицит, а инфляция повысилась.

Некоторые торговые точки даже убирают товары с полок, чтобы покупатели не прятали их по карманам. За товаром нужно обращаться напрямую к консультантам.

2. Дела у Джо Байдена идут плохо. Его стратегия провалилась, экономика США страдает. Поэтому, чтобы сохранить остатки популярности, дедушка Джо вынужден брать на вооружение идеи своего предшественника и архиврага, Дональда Трампа (ссылка):



Президент Джо Байден, который ранее выступал против иммиграционных ограничений предыдущего главы государства Дональда Трампа, одобрил строительство стены на границе с Мексикой для того, чтобы остановить наплыв мигрантов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

План строительства включает в себя строительство четырех участков стены в штате Аризона в округе Юма. Отсутствие пограничной преграды послужило причиной того, что этот район стал одним из самых оживленных коридоров для нелегальной миграции.

На протяжении всей своей президентской кампании в 2020 году сторонник открытых границ Байден выступал с острой критикой подобных планов Трампа. Но резкое увеличение преступлений, связанных с нелегальной миграцией, заставили действующего президента изменить позицию и принять соответствующий указ для «улучшения безопасности юго-западной границы».

Предположительно, такой шаг может частично восстановить рейтинг американского лидера, снизившийся на фоне экономической рецессии и энергетического кризиса.

3. В США решили активнее заняться поиском НЛО (ссылка):

Пентагон создал ведомство по изучению неопознанных аномальных явлений в космосе, воздухе и на море. Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на Минобороны США.

В задачи Управления по разрешению аномалий во всех областях будет входить изучение обстоятельств и причин возникновения необычных явлений на военных объектах, в районах проведения спецопераций и в воздушном пространстве. Согласно Newsweek, таким образом были расширены полномочия Группы идентификации и управления воздушными объектами.

«Безопасность нашего персонала и операций имеют первостепенное значение. Мы всегда были обеспокоены тем, что вторжения неопознанных летающих или аномальных явлений могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности США», — сказала пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Не исключено, что если хоть одна десятая часть непомерно раздутого военного бюджета США, – самой агрессивной страны в мире, – была бы перенаправлена на изучение космоса, то человечество давно бы нашло и НЛО, и пришельцев, и много чего другого интересного.

Но увы, американцы предпочитают клепать дорогое оружие, из которого будут убивать в том числе и русских с украинцами. После чего на телескопы и планетоходы денег уже почти не остаётся.