В Херсонской области создана Общественная палата

По данным региональных властей, Общественная палата была создана в Херсоне для того, чтобы служить платформой для гражданского общества.

Более тысячи человек приняли участие в общественном форуме “Мы с Россией”, прошедшем в Херсоне в субботу. Они обсуждали вопросы самоопределения, а также судьбу региона в ближайшие годы.

В сообщении говорится, что по итогам форума была создана Общественная палата Херсона – платформа гражданского общества, объединяющая все гражданские инициативы и силы.

Ее членами станут общественные активисты и представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных, образовательных и других организаций.

Российские военные стали правителями Херсонской и Азовской областей Запорожья. В регионе были сформированы администрации, начали вещание российские радио- и телестанции, восстанавливаются торговые отношения с Крымом.