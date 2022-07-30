 

В Херсонской области создана Общественная палата

30.07.2022, 21:22, Разное
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По данным региональных властей, Общественная палата была создана в Херсоне для того, чтобы служить платформой для гражданского общества.
Более тысячи человек приняли участие в общественном форуме “Мы с Россией”, прошедшем в Херсоне в субботу. Они обсуждали вопросы самоопределения, а также судьбу региона в ближайшие годы.

В сообщении говорится, что по итогам форума была создана Общественная палата Херсона – платформа гражданского общества, объединяющая все гражданские инициативы и силы.

Ее членами станут общественные активисты и представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных, образовательных и других организаций.

Российские военные стали правителями Херсонской и Азовской областей Запорожья. В регионе были сформированы администрации, начали вещание российские радио- и телестанции, восстанавливаются торговые отношения с Крымом.



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