 

“Факел” и “Динамо” сыграли вничью в третьем туре российской Премьер-лиги

30.07.2022, 21:22, Разное
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“Факел” и “Динамо” сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России.
Нападающий “Динамо” Федор Сталов открыл счет на 26-й минуте. На 44-й минуте нападающему удалось забить с дальней дистанции. После перерыва Георгий Гонгадзе, нападающий “Факела”, сократил отставание в счете. Роман Акбашев сравнял счет на 46-й минуте матча. После передачи в штрафную Василий Черов (защитник “Факела”) отправил мяч в свои ворота. Ильнур Альшин, полузащитник “Факела”, сравнял счет на 85-й минуте.

Ранее Смолов сделал дубль во втором матче РФПЛ.



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