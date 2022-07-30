“Факел” и “Динамо” сыграли вничью в третьем туре российской Премьер-лиги

“Факел” и “Динамо” сыграли вничью в матче третьего тура чемпионата России.

Нападающий “Динамо” Федор Сталов открыл счет на 26-й минуте. На 44-й минуте нападающему удалось забить с дальней дистанции. После перерыва Георгий Гонгадзе, нападающий “Факела”, сократил отставание в счете. Роман Акбашев сравнял счет на 46-й минуте матча. После передачи в штрафную Василий Черов (защитник “Факела”) отправил мяч в свои ворота. Ильнур Альшин, полузащитник “Факела”, сравнял счет на 85-й минуте.

Ранее Смолов сделал дубль во втором матче РФПЛ.