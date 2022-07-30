 

Ученые выяснили, к каким последствиям могут привести силиконовые импланты

30.07.2022, 21:15, Разное
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 Ученые выяснили, что импланты для груди из силикона негативно влияют на здоровье человека. Они приводят к развитию аутоиммунных и психических патологий. Специалисты из Израиля рассказали об основных недугах, с которыми чаще всего сталкиваются пациенты клиник пластической хирургии.

Когда импланты из силикона только начали использовать, никто даже и подумать не мог, какой вред материал может нанести, как и сама операция. Медики надеялись на то, что вставки быстро приживутся, но оказалось, что они вызывали усталость, учащенное сердцебиение и депрессивные расстройства.

Также велик риск возникновения рака крови и лимфомы даже при грамотном проведении операции профессионалами в дорогой клинике с использованием лучших материалов. Специалисты порекомендовали отказаться от применения силикона в пользу других более безопасных материалов.



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