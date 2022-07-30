 

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья

30.07.2022, 19:57, Разное
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К сожалению, звездный статус не является гарантом того, что в личной жизни все будет хорошо. Часто случается, что популярные артисты становятся заложниками положения. Опасаясь за свою карьеру они порой не выносят на публику негативные стороны жизни. Однако в конце концов пережитая боль становится достоянием общественности.

В материале “Дни.ру” – пять артисток, которые стали жертвами домашних тиранов. Пять артисток, которых били мужья.

Агата Муцениеце

Слухи о том, что в семье актрисы с коллегой Павлом Прилучным не все гладко, ходили несколько лет. В 2018-м появилась информация, что актер жестко избил жену, а ранее не выпускал из дома. Несмотря на то что наряд полиции приехал к супругам домой, звезда не стала фиксировать побои.

Впрочем, брак в итоге все-таки распался. В 2020 году во время карантина заплаканная Агата Муцениеце заявила в социальных сетях, что Павел Прилучный поднял на нее руку. Актер никак не стал комментировать ситуацию.

Жасмин

Именно в отношениях с предпринимателем Вячеславом Семендуевым карьера Жасмин пошла в гору. За состоятельного мужчину девушка вышла замуж в 1996 году. С виду пара казалось идеальной, однако все оказалось не так просто.

В 2006 году Жасмин госпитализировали из загородного дома с сломанным носом, ссадинами и сотрясением мозга. По словам певицы, муж издевался над ней два дня. Впрочем, отношения не задались с самого начала – уже через пару недель после свадьбы Семендуев не постеснялся поколотить жену.

Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала “Моя прекрасная няня” была замужем трижды. Вторым мужем актрисы стал предприниматель Дмитрий Стрюков. В этом браке родились двое детей: дочь Анна и сын Майкл.

По словам Анастасии Заворотнюк, муж систематические распускал руки, причем не только в ее сторону – доставалось и детям. Артистка говорила, что как-то раз он тряс маленького сына так сильно, что тот начал заикаться, а дочь заставлял обзывать мать.

Кристина Орбакайте

Артистка три раза выходила замуж. Вторым супругом дочери Аллы Пугачевой стал бизнесмен Руслан Байсаров, с которым она прожила в браке четыре года.

Расставались супруги громко, а одним из поводом для разрыва стало публичное избиение. Во время одного из выступлений в ночном клубе Орбакайте подошла к руководителю балета “Тодес” Духовой, а затем муж схватил ее и начал избивать. Что послужило причиной – остается загадкой.

Екатерина Архарова

Звезда сериалов и Марат Башаров прожили в браке около года. В 2014 году артистка попала в больницу с многочисленными ушибами, сотрясением мозга и сломанным носом. Позднее она заявила, что муж систематически ее избивал.

Башаров публично извинялся и каялся, но в 2020-м году в одном из интервью признался, что действительно поколачивал жен. Правда, он сослался на свои традиционные взгляды и попытался свалить вину за синяки на жен, которые якобы его спровоцировали.



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