В Швеции разработали быстрой способ определения формы рака предстательной железы

Специалисты из Швеции рассказали, что им удалось создать новый эффективный и безопасный метод диагностики рака предстательной железы на ранней стадии развития. Только в этой стране в год фиксируют 10 тысяч случаев возникновения данного вида онкологии в год среди мужчин.

Специалисты в ходе исследовательской работы обнаружили новые функции белков в сигнальном пути трансформирующего фактора бета. По их мнению, через этот путь и происходит рост и распространение злокачественных клеток.

Разработка считается инновационной и перспективной. Новый метод диагностики позволит обнаружить рак предстательной железы раньше, чем с помощью других способов и оперативно приступить к лечению.