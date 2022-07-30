Европейская федерация герольдов даровала дому в Кудрово магдебургское право

Старейшая в Европе геральдическая организация предоставила статус вольного города по магдебургскому праву дому №1 на Областной улице в Кудрово, Ленинградская область.

Согласно своему новому статусу, жители дома вправе выбрать собственный герб, мэра и органы самоуправления.

Традиция предоставлять особо крупным населённым пунктам статус вольного города возникла в Германии в XIII веке и со временем распространилась по всей Европе. На территории современной России таким статусом пользовались Новгород, Псков, Смоленск и Старая Ладога. Традиция пережила даже феодальный строй: теперь статус вольного города по Магдебургскому статуту предоставляет Европейская федерация герольдов, в состав которой входят историки, урбанисты и представители аристократических родов.

Дом по адресу Областная улица, 1, давно привлёк внимание герольдов. В нём 35 подъездов, 3708 квартир и огромная парковка вместо двора, а общее население данного здания превышает 10000 человек. Большинство городов, получавших статус вольных, к этому моменту населяло от 2 до 5 тыс. человек, таким образом, дом под Санкт-Петербургом соответствует всем необходимым критериям.

В ближайшее время всеобщее собрание жильцов проведёт референдум, на котором будут избраны мэр, члены городского совета, палач, епископ и сенешаль. Администрация Кудрово также получила уведомления, что отныне жители вольного дома не будут платить налоги в областную казну, а самостоятельно распоряжаться своими податями в соответствии со статусом вольного города.

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