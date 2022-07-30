 

Мнение: “Сектор Газа” на День ВМФ

30.07.2022, 19:20, Разное
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"Сектор Газа" на День ВМФ.

Колхозный панк попавший в мейнстрим.

Источник: Colonel Cassad



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