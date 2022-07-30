Мнение: Итоги войны

И ещё о газовой войне. В свое время Миллер обмолвился, что капитализация Газпрома в будущем составит триллион долларов. То, что главный газовщик страны немножко ошибся, уже понятно. Но тем не менее, на чем-то же он основывал свой смелый прогноз.

Давайте уточним. Стратегия Газпрома после двух газовых войн с Украиной в нулевых заключалась в строительстве двух обходных маршрутов вокруг Украины и полное ее отключение как транзитной территории. Об этом было заявлено публично, так что цели газовой войны были определены и могут служить критерием победы или поражения в ней.

Каков был планируемый масштаб экспансии на европейский рынок?

Во-первых, два уже имеющихся маршрута: Северный поток и система «Ямал-Европа». 55 и 33 млрд кубометров газа в год. Во-вторых, Северный поток-2 мощностью в 55 млрд кубометров. И Южный (затем трансформировавшийся в Турецкий) поток мощностью в 63 млрд кубометров, из которых 15 с «хвостиком» — для Турции (часть из которых уже шла по Трансбалканскому коридору, запитанному с украинского маршрута). Для Европы Турецкий поток должен был подать примерно 47 млрд кубометров. Плюс Голубой поток, изначально работавший на Турцию, но я его пока исключу из общего счета.

Итого в Европу должно было быть подано 210 млрд кубометров газа при отключенном украинском транзите. При росте цен на нефть (и газ), который наблюдался в конце нулевых, оптимизм Миллера был оправдан. Именно этот оптимизм и был положен в известную Мюнхенскую речь Путина.

Иначе говоря: если бы Кремль вышел на параметры 210 млрд кубометров газа, поставляемого на европейский рынок, это была бы безоговорочная и однозначная стратегическая победа.

Не буду утомлять перечислением последующих событий. Что мы имеем сейчас:

Северный поток-2 стоит и пока нет никаких перспектив для его пуска в эксплуатацию. Минус 55 млрд. Турецкий поток по итогам войны в Сирии «потерял» две трубы. Минус еще 33 млрд кубометров. Газопровод «Ямал-Европа» на сегодняшний день практически стоит, на третий квартал мощности газопровода не заказаны. Остается Северный поток, упавший на 80 процентов до примерно 20 млрд кубометров в годовом исчислении и украинский транзит, который так и не удалось выключить — еще 40 млрд обязательных кубометров в год. Итого приблизительно 70 млрд кубометров в годовом исчислении, из которых более половины — это украинский транзит, из-за отключения которого и начался весь сыр-бор.

Нынешняя ожесточенная борьба с Европой идет за то, чтобы поднять минимальную обязательную планку подачи газа хотя бы до 100 млрд кубометров. Европа упорно держит ориентир в 50 млрд. Всё, что происходит сегодня — это борьба за эту разницу в 50 млрд кубометров.

Ни о каких 200 млрд уже никто и не вспоминает. Диапазон между 50 и 100 млрд — это тот предел, в рамках которого идут последние бои этой войны.

Говоря иначе: газовая война Кремлем проигран. Стратегически это полное и безоговорочное поражение. Вопрос лишь в условиях капитуляции — тяжелых или очень тяжелых. По сути, сегодня тысячи солдат на Украине погибают за то, чтобы чуть-чуть подтянуть планку капитуляции вверх. Ничего другого за всей этой спецоперацией нет. Структурно это точно такая же война, как и в Сирии, где армию бросили решать задачу: две или четыре трубы Турецкого потока. Итог той войны известен. Осталось дождаться итогов нынешнего мероприятия.

ПС. Я намудрил с цифрами. Исправил. Покаянно пляшу у монитора.

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