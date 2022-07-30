В Испании раскритиковали призыв властей не надевать галстук для экономии

Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей (Acotex) назвали вредом для отрасли моды предложение премьер-министра Испании Педро Санчеса отказаться от галстука ради экономии электроэнергии, сообщило агентство Europa Press.

«Недопустимо, что… вместо того, чтобы поддерживать сектор (экономики – прим.ВЗГЛЯД), который так сильно пострадал, (правительство – прим.ВЗГЛЯД) рекомендует гражданам не носить галстук для экономии энергии», – приводит РИА «Новости» слова председателя ассоциации Эдуардо Самаколы.

По его мнению, подобные рекомендации могут привести к закрытию предприятий и потере рабочих мест.

Ранее премьер Испании призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости – так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.

До этого в Испании предложили экономить энергию с помощью удаленки.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас ранее написал, что европейцы должны отказаться от старой бытовой техники из-за президента России.

Автор ставит знак равно между экономией электроэнергии и экономией природного газа, потому что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа, а его лучше сохранить на зиму. И именно домашняя бытовая техника потребляет огромное количество энергии, указывается в статье.

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