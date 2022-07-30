Экс-посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке

Никакой необходимости в нанесении удара по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в ДНР, где содержались украинские военнопленные, у РФ и республик Донбасса не было, сообщила бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн в эфире BFM.

По ее словам, заключенные, обвиняемые в том числе в террористической деятельности, ожидали начала судебного процесса, по итогам которого могли быть вынесены смертные приговоры, а значит, никакой необходимости убивать их таким образом не было, передает ТАСС.

Присутствовавший в студии отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя также усомнился в том, что этот обстрел, как утверждает украинская сторона, якобы могли организовать пророссийские силы. По его словам, не очень понятно, зачем россиянам или их союзникам «бомбить тюрьму, находившуюся под их контролем», поскольку в отношении заключенных готовился процесс, который «дал бы возможность показать присутствие нацистов в рядах украинской армии».

Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.

При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.

Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.

Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».

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