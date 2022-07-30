 

Ребенок утонул в аквапарке в Астрахани

30.07.2022, 18:58, Новости дня
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В аквапарке в Астрахани пятилетний мальчик погиб, прыгнув во взрослый бассейн, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Пятилетний мальчик купался во взрослом бассейне. В аквапарке его сопровождала тетя. По данным СК, оставшийся без присмотра ребенок снова прыгнул в воду. На дне бассейна его заметили другие посетители аквапарка. Они начали оказывать первую помощь, однако спасти его уже не смогли, передает RT.

В СК возбудили уголовное дело в отношении председателя общественной организации, оказывающей услуги по обеспечению безопасности на водных объектах.

«Установлено, что услуги по организации безопасности на воде посетителей аквапарка оказываются силами привлеченных спасателей по договору, заключенному владельцем с общественной организацией в лице ее председателя. Подозреваемый в рамках договора не обеспечил оперативное реагирование на происшествия на воде и нарушил требования государственного стандарта, в соответствии с которым водный аттракцион должен находиться под постоянным наблюдением закрепленного за ним инструктора, пока он открыт для посетителей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, подозреваемым были предоставлены услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей аквапарка, в результате чего наступила смерть ребенка.

Ранее в аквапарке в Волжском Волгоградской области 13-летний мальчик погиб, скатившись с горки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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