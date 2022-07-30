Из-за наводнения на северо-востоке Китая китайские власти эвакуировали около 70 000 жителей

За последние три дня китайские власти эвакуировали около 70 000 человек в Китае из-за сильных дождей в Ляонине, провинции, расположенной на северо-востоке Китая. По данным Синьхуа, около 80 000 человек в настоящее время застряли в зоне бедствия.

По оценкам агентства, прямой экономический эффект от природной катастрофы составил около 12,7 млн. юаней ($1,9 млн.). В результате стихийного бедствия пострадало более 1,6 млн. га обрабатываемых земель.

Региональная служба по чрезвычайным ситуациям объяснила, что ливни были настолько сильными, что многие водохранилища переполнились. Чтобы остановить наводнение, правительство мобилизует людские и технические ресурсы.