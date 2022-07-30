СМИ: В результате протестов в Багдаде 125 человек получили ранения

В ходе протестов в Багдаде в эту субботу погиб по меньшей мере один человек и более 125 получили ранения. Телеканал Al Jazeera сообщил, что среди получивших ранения были 25 иракских солдат.

Когда силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона сторонников радикального шиитского имама Муктады аль-Садра, штурмовавших бетонные стены вокруг правительственной Зеленой зоны Багдада, некоторые протестующие имели следы побоев. Резиновые пули также ранили нескольких демонстрантов.

Аль-Хадат ранее пояснила о 60 погибших. Три человека получили ранения в толпе на мосту Аль-Джумхурия, где протестующие прорвались в “зеленую зону”. По данным телеканала “Ас-Сумария”. Протесты шиитских активистов прорвались в “зеленую зону” и сорвали голосование в Совете представителей (парламент республики) по поводу кандидатуры премьер-министра Мухаммеда Шия аль-Судани.