 

Швеция может столкнуться с перебоями в подаче электроэнергии этой зимой

30.07.2022, 18:35, Разное
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По словам Никласа Дамсгарда (главного стратега шведского оператора электросетей Svenska kraftnat), этой зимой в Швеции могут произойти перебои с электричеством.
Дамсгард заявил газете Dagens Nyheter, что “это может произойти этой зимой”.

Дамсгард сказал, что отключение может быть произведено вручную или автоматически.

По данным газеты Aftonbladet, Мальмо является наиболее подверженным риску отключения электроэнергии районом на юге Швеции. По данным газеты, перебои в подаче электроэнергии могут происходить по утрам или вечерам, когда потребление электроэнергии велико.



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