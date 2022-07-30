 

Мнение: Виктор Бут останется в тюрьме США?

30.07.2022, 18:03, Разное
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Пошли разговоры, что Виктора Бута, отбивающего 25-летний тюремный срок по «киношному» приговору, могут обменять на Пола Уилана и Бритни Грайнер.

Почему по «киношному»? Потому что Бута, которого задержали в Таиланде 6 марта 2008, тайно вывезли в США и в 2012 приговорили к тюремному сроку, осудили по абсолютно сфабрикованному делу.Не за то, что он действительно совершил, а за то, что «мог совершить». И осудили присяжые, не сомневаюсь, не реального Виктора Бута, а главного героя фильма «Оружейный барон».

Присяжных удалось убедить, что герой этого фильма и Виктор Бут – это одно и то же лицо… Поэтому-то я и называют приговор в отношении Виктора Бута «киношным».

О странностях уголовного преследования Виктора Бута писал еще в 2008 году. И не раз возвращался к этой истории все последующие годы.

Очень похоже, что Виктор Бут, который уже 14,5 лет томится в тюремных застенках, еще не скоро вернется в Россию.
CNN обнародовал сообщение, почему тяжело идут переговоры между США и Россией об обмене Виктора Бута на Пола Уилана и Бритни Грайнер. Россия, якобы, требует вместе с Бутом передать и Вадима Красикова (Соколова), осужденного за убийство в августе 2019 в берлинском парке гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Но США настаивают, что сделать это проблематично, потому как Красиков отбывает срок в Германии.

В общем, продолжаю наблюдать за судьбой Виктора Бута, с которым был лично знаком задолго до того, как 6 марта 2008 года его задержали в Таиланде.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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