 

Прыгает и орёт – Личное мнение

30.07.2022, 17:50, Разное
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Ну, что — Мария Шарапова, похоже, допрыгалась. На смену легендарной российской спортсменке на грунт вышла Бузова:

https://t.me/lenamiro/12046

А, коротко и громко вопит гОленька, отбивая подачу со средней линии. А, снова вскрикивает она. Не знаю, сколько сделали дублей, пока Бузова не попала по мячику, но вышло громко.

Что, Шарапова, съела? Это тебе не Уимблдон выиграть.

«Большой Теннис 🎾🔝 наконец пришёл в мою жизнь 💚»

По-спортивному прекрасно выглядит 36-летняя гОленька, изображающая из себя теннисистку. Шортики леопардовые — из 2010-го. Старается, вскрикивает.


Фото: Соцсети

Подумала тут, что если гОленька и впрямь так кричит, то Тарасова я осуждать не могу. Не за что — любой бы сбежал.

Глядя на эти потуги на корте, я думаю, что лучше бы в жизнь Ольги вошло что-то другое, а не большой теннис. Пусть маленький, пусть небольшой, но более уместный интерес, который ей так явно нужен.

Чем посоветуете заняться гОленьке вместо тенниса?

Источник: Лена Миро



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