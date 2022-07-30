 

ВСУ обстреляли Донецк снарядами из «Града»

30.07.2022, 17:35, Новости дня
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Украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его сведениям, обстрел был зафиксирован в 16:56 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

Ранее ВСУ выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка.

Накануне стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка вооруженными формированиями Украины погибла женщина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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