ВСУ обстреляли Донецк снарядами из «Града»

Украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его сведениям, обстрел был зафиксирован в 16:56 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.

Ранее ВСУ выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка.

Накануне стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка вооруженными формированиями Украины погибла женщина.

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