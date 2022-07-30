 

В Швеции допустили отключение электричества зимой

30.07.2022, 17:35, Новости дня
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Оператор шведских электросетей Svenska kraftnаt предупредил о возможности отключений электроэнергии ближайшей зимой.

«Что-то да может случиться этой зимой», – цитирует в субботу главного стратега компании Никласа Дамсгорда газета Dagens Nyheter.

Он добавил, что все будет зависеть от эффекта, который окажет на энергетический рынок ситуация на Украине, передает ТАСС.

Представитель компании не исключил варианта, что некоторым потребителям «придется сидеть без электричества» во избежание аварий всей энергосистемы. Длительность таких периодов он не уточнил.  Отключения могут происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Ранее ничего подобного в Швеции не случалось. Наиболее уязвимым в стране является энергорайон Мальме, охватывающий самую южную часть Швеции.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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