Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам

Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странами Евросоюза», сообщила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из РФ и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая «создает трудности» для жителей европейских стран, информирует РБК.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.

В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».

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