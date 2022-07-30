Россиянина оштрафовали за убийство комара на территории заповедника

Жителя Новосибирска Алексея В. во время отдыха в Краснодарском крае оштрафовали на 50 тысяч рублей за убийство комара.

Правонарушитель рассказал, что он вместе с женой и двумя маленькими детьми в течение недели проживали на территории кемпинга в заповеднике «Большой Утриш», а 25 июля к нему подошли три общественных активиста.

– Подошли казачки и давай втирать мне какую-то дичь. Признаюсь, комара я действительно убил, но это пока в нашей стране не наказуемо. Мне возразили, что есть постановление губернатора о запрете охоты на комаров на территории заповедников Краснодарского края. Предложили оплатить 5 тысяч рублей на месте, я их послал, – рассказал браконьер.

После такого ответа казаки произвели задержание и отвезли туриста в ближайший отдел полиции. Экспертиза выявила, что убитый им комар входит в Красную книгу животных Краснодарского края. По решению суда, новосибирец приговорен к штрафу и 48 часам общественных работ.

В краевом управлении природы оперативно отреагировали на инцидент и пообещали выделить из бюджета дополнительные средства на установку на территории Краснодарского края билбордов, оповещающих о санкциях за убийство комаров, ос, пчёл, клещей и саранчи.

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