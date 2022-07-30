 

Суд в Москве арестовал основателя и владельца московского хостела, в котором в результате пожара погибли восемь человек

30.07.2022, 17:10, Разное
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Рауф Миронов был основателем хостела к югу от Москвы, где в пятницу вечером в результате поджога погибли 8 человек. Пресненский районный суд перевел его в СИЗО. Об этом пишет ТАСС в субботу из зала суда. Судья объявил об удовлетворении ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миронова Рауфа Александровича.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Однако его можно обжаловать в установленный срок.

Учредитель хостела и его генеральный директор обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. “Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности либо повлекших по неосторожности смерть более одного человека”. Согласно доказательствам по делу, дочь Миронова была генеральным директором, и обвиняемый удалил ее SIM-карту.

Восемь человек погибли и еще шесть пострадали в результате пожара в московском общежитии, расположенном на Алма-Атинской улице. Все погибшие проживали именно в том месте, где начался пожар: они пытались его потушить, но отравились продуктами горения. По данному уголовному делу было начато расследование.



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