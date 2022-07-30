 

Московский учредитель сгоревшего дотла хостела готов возместить ущерб родственникам пострадавших

30.07.2022, 17:10, Разное
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Обвиняемый заявил, что готов решить все вопросы компенсации для семей жертв. Он также заявил о своем несогласии с обвинениями и о том, что все недостатки в настоящее время устранены.
Миронов также заявил в суде, что управление общежитием осуществляла не его дочь. Он подчеркнул, что готов взять на себя ответственность за хостел, а его дочь не имеет к этому никакого отношения.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило, что 55-летний Рауф Миронов, учредитель хостела, и Элеонора Миронова Миронова (24-летняя генеральный менеджер) были взяты под стражу в нарушение статьи 91 УПК РФ. По месту их жительства были проведены обыски.



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