Миссия ООН выражает обеспокоенность в связи с протестами в Ираке

МООНСИ сделала аналогичное заявление на своих страницах в социальных сетях.

“Нынешняя эскалация насилия вызывает серьезную тревогу. Чтобы предотвратить рост насилия, необходимо, чтобы возобладали мудрость и разум”. “Мы призываем все стороны к деэскалации на благо всех народов Ирака”, – цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нескольким сотням протестующих удалось войти в здание иракского парламента.

Протестующие выступают против выдвижения Мухаммада аль-Судани на пост премьер-министра Ирака.