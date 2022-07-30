 

Миссия ООН выражает обеспокоенность в связи с протестами в Ираке

30.07.2022, 17:10, Разное
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МООНСИ сделала аналогичное заявление на своих страницах в социальных сетях.
“Нынешняя эскалация насилия вызывает серьезную тревогу. Чтобы предотвратить рост насилия, необходимо, чтобы возобладали мудрость и разум”. “Мы призываем все стороны к деэскалации на благо всех народов Ирака”, – цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нескольким сотням протестующих удалось войти в здание иракского парламента.

Протестующие выступают против выдвижения Мухаммада аль-Судани на пост премьер-министра Ирака.



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