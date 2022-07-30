 

3D-принтер использовали для печати хирургического стола

30.07.2022, 17:09, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказали о первом операционном столе, который полностью напечатали на 3D-принтере. Разработка принадлежит сотрудникам Западного Технологического университета штата Мичиган.

Стол отличается качеством сборки, надежностью используемых материалов и дешевизной. Если средний классический операционный стол стоит в Америке порядка 250 тысяч долларов, то на изготовление печатного варианта потратили всего четыре тысячи и в будущем производство можно удешевить еще больше без необходимости жертвовать другими качествами.

Функционал у стола также имеется. Изделие регулируется по высоте, а спинка наклоняется на несколько десятков градусов в одну и другую сторону. Выдерживает конструкция 130 килограмм, но показатель можно и увеличить.



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