 

В ООН отреагировали на видео с пытками и убийством украинского военнопленного

30.07.2022, 16:22, Новости дня
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В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отреагировали на видео с пытками и убийством украинского военного.

Об этом говорится в заметке на странице миссии в Facebook.

В заметке, в частности отмечается, что пытки военнопленных и лиц, не участвующих в боевых действиях (hors de combat), и казни без надлежащего судебного разбирательства – это военные преступления.

– Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине шокирована последними видео, на которых явно показано избиение, кастрацию и убийство пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины мужчиной, который является, вероятно, членом Вооруженных сил Российской Федерации или связанных с ними вооруженных групп. На одном из видео видно, как замученному военнослужащему стреляют в голову, а его тело тащат в ров. В случае подтверждения эти действия будут квалифицированы как военные преступления, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это лишь последнее из серии видео, на которых задокументированы “пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, не принимающих участие в боевых действиях (hors de combat), совершаемые воюющими сторонами”.

Отметим, Офис генпрокурора сообщил, что начато уголовное производство после появления видео с пыткой украинского военнопленного (производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

В частности, в ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленного в форме военнослужащего ВСУ.



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