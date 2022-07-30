 

В СК заявили о попытках помешать следствию владельцев сгоревшего хостела в Москве

30.07.2022, 16:10, Новости дня
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Руководство сгоревшего хостела на юге Москвы, где погибли восемь человек, оказывает активное противодействие следствию, их необходимо арестовать, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.

В Москве рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении учредителя хостела Рауфа Миронова и его дочери Элеоноры – гендиректора этого же хостела.

«Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы. После проверок хостела в 2019 и 2022 годах ими не были устранены выявленные недостатки, что привело к таким жертвам», – приводит ТАСС комментарий представителя СК.

«Жертв могло бы быть больше, но согласованные действия пожарных помогли их избежать», – добавила представитель СК.

Следственный комитет РФ просит Пресненский районный суд отправить в СИЗО на время следствия учредителя и гендиректора хостела на юге Москвы.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она добавила, что учредителю и гендиректору хостела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 55-летний учредитель Рауф Миронов и его дочь – 24-летняя генеральный директор хостела Элеонора Миронова. По местам их проживания были проводены обыски.

Напомним, пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на пятницу. По предварительным данным, погибли трое россиян и пятеро выходцев из стран Средней Азии. Причиной гибели людей стали решетки на окнах. Хостел располагается на первом этаже жилого дома, общая площадь его помещений 650 кв. метров. Все погибшие находились в одной комнате, где был очаг пожара: они пытались его потушить, но погибли от отравления продуктами горения.

По данным МЧС, последняя проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в хостеле в июне этого года, в результате было выявлено семь нарушений, руководству хостела было объявлено предостережение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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