Дональд Трамп позвонил Си Цзиньпину и рассказал, что везёт в своём самолёте Нэнси Пелоси

Экс-президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что на борту самолёта ВВС США, в котором летит Нэнси Пелоси, находятся лидеры уйгурского террористического подполья, Далай-лама XIV, нулевой пациент COVID-19, ядерное оружие для Тайваня и партия плюшевых Винни-Пухов для подпольного распространения на территории КНР. Трамп заявил, что для защиты безопасности Китая самолёт необходимо сбить.

– На этом борту есть много вещей, которые потенциально могут уничтожить Китай даже каждая в отдельности. Чего только стоят эти Винни-Пухи, которых Нэнси Пелоси собирается передать уйгурскому подполью, чтобы они дискредитировали руководство КПК. Более того, она взяла с собой лидеров тибетских и уйгурских сепаратистов. Китай мог бы покончить с проблемой одним ударом, если бы его лидеры не были трусливыми девочками, – заявил Трамп прессе.

Одна из принадлежащих Трампу компаний предложила бесплатно поставить для НОАК новейшие противовоздушные системы. Оружие можно привести в боевую готовность ещё до того, как самолёт спикера Палаты представителей достигнет берегов Тайваня. По словам Трампа, установка уже развёрнута на крыше Shanghai Trump Tower в Шанхае, а документы для её безвозмездной передачи в дар китайской армии уже готовы и только ждут подписи. Экс-президент напомнил, что именно Пелоси была инициатором попытки импичмента Трампа на основании связей с Россией.

– Эта ведьма пыталась свергнуть меня, она попытается свергнуть и вас. Примите меры, иначе будет поздно, – отметил он.

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