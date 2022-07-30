 

В Воронежской области продавали фальшивые справки о судимости для трудоустройства в ЧОП

30.07.2022, 15:13, Разное
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В Борисоглебске Воронежской области правоохранительные органы совместно с инициативными гражданами накрыли преступную группу, которая торговала поддельными справками о судимости.

Такой документ может потребоваться для трудоустройства в некоторые места – например, частные охранные предприятия.

Вщйна в УкраинеО схеме стало известно после того, как один из соискателей в ЧОП «Масса» провалил собеседование. В его документах было написано, что он сидел в ИК №68. Оказалось, что замдиректора фирмы, присутствовавший на собеседовании, тоже отбывал срок в этой колонии. Однако в ходе расспросов кандидат на должность охранника не смог назвать и трёх авторитетных осужденных, сидевших там в те же годы, а также чуть не приписал себе «позорную» статью. Когда его попросили опустить палец в стакан с водкой, наколки-«перстни» начали сходить.

– Граждане нередко пытаются приписать себе дополнительные ходки. Той немногочисленной прослойке населения, кто ещё не сидел, приходится ещё сложнее – эти люди приписывают себе судимость, чтобы устроиться на работу, но забывают, что это кратчайший шаг к получению реального, уже не фальшивого срока, – пояснил подполковник Михаил Звягин, руководившей операцией.

Подделка столь желанной для многих справки о судимости хотя и не способна нанести серьёзный ущерб интересам общества и государству, но всё же преследуется по закону. Подобный документ любой россиянин может получить абсолютно честным путём, подчёркивают в органах, а если совершить преступление не удаётся по состоянию здоровья или из-за религиозных убеждений, всегда можно попросить у следователя ознакомиться со списком нераскрытых дел и квотами на месяц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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