 

Захарова ответила устроившей скандал из-за ненависти к русским норвежскому дипломату

30.07.2022, 14:46, Новости дня
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию, сообщила спикер российского МИД Мария Захарова.

Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном российском отеле проявила свой национализм. «Я ненавижу русских, – в исступлении кричала дипломат из Осло. – Я из Скандинавии, не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что «в выборе лексики представитель иностранного государства себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу.

Также дипломат добавила, что в настоящий момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.

Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.

В отеле ситуацию комментировать не стали, а от МИД Норвегии пока не поступало каких-либо комментариев. Telegram-канал Mash сообщает, что дипломат возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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