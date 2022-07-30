 

Охрана Галкина в Турции отняла у зрителей бутылки с водой

30.07.2022, 14:46, Новости дня
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Зрителям на концерт Максима Галкина в турецкой Анталье запретили проносить в зал питьевую воду, также артист попросил не снимать его выступление.

В турецкой Анталье состоялся концерт Максима Галкина, собравший   сотни русскоговорящих зрителей. Несмотря на 38-градусную жару, охранники отбирали у зрителей бутылки с водой. Кроме того, сам артист несколько раз попросил зал не снимать выступление, пишет «СтарХит». 

В СМИ высказывалось предположение, что во время концерта Галкина в Турции планируется провокация, направленная против артиста за его политические высказывания. По информации продюсера Марии Погребняк, артиста собирались закидать арбузами и дынями.

До этого СМИ сообщили, что Максим Галкин получил серьезный ушиб во время одного из концертов в Израиле, когда зритель кинул в него тяжелый фрукт после «шутки» в адрес россиян.

Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация в Украине перекроит российский шоу-бизнес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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