Озвучена неожиданная причина, по которой Джонсон не может стать генсеком НАТО

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон не может стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в частности, потому, что не является женщиной, сообщили в Брюсселе.

«Главная причина: в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина, причем желательно представительница новых стран НАТО», – передает ТАСС.

Сообщалось, что уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как нынешний глава альянса Йенс Столтенберг оставит кресло в сентябре следующего года.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

Ранее британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Высказывание британского политика прокомментировали в Кремле, назвав Джонсона «мечтой для Фрейда».

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