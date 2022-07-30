 

У британцев возникли проблемы с погребением домашних животных

30.07.2022, 14:09, Новости дня
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Многие жители Великобритании с трудом покрывают расходы на погребение и кремацию умерших домашних животных из-за роста цен в стране, пишет Guardian.

«Смерть домашнего животного теперь может стать одним из самых дорогих испытаний для скорбящих владельцев, особенно если они живут в квартире без сада или арендуют жилье», – пишет издание, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на сайтах по сбору средств много объявлений владельцев домашних животных, просящих о помощи в покрытии расходов.

Хозяйка скончавшейся собаки рассказала, что кремация питомца в Великобритании может обойтись в 250 фунтов.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. С 1 апреля в стране ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов стерлингов в год.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight сообщила, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до 3 тыс. фунтов стерлингов за год и выше, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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